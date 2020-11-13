صلاح يتصل بوالدته بعد إصابته بكورونا.. تفاصيل المكالمة

كشفت مصادر مقربة من أسرة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل مكالمته بوالدته مساء اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن صلاح اتصل بوالدته بعد قلقها عليه فور علمها بنبأ إصابته، وقام بتهدئتها مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأضافت المصادر أن والدته طلبت منه مقابلته للاطمئنان عليه بنفسها، فقام اللاعب بإجراء مكالمة فيديو معها وأكد لها أنه بخير.

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وأكدت المصادر أن اللاعب قال لوالدته في المكالمة إنه يفكر في السفر إلى إنجلترا إلا أن والدته حاولت إقناعه بالبقاء في مصر والخضوع للعزل الصحي.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أكد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية "نجريج" مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالي القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من تظهر عليهم أعراض أما من لم تظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

المصدر: " youm7"