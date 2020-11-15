شاهد.. هدف "عابر للقارات" من منتصف الملعب بدوري أمم أوروبا

خطف اللاعب الكازاخي أيبول أبيكين الأضواء في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الألباني، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز أيبول أبيكين هدف بلاده الوحيد، بطريقة رائعة عبر تسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب مباشرة، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي انتهت بفوز ألبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля ☄️



Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020

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ومني منتخب كازاخستان بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، مقابل فوز وتعادل، ويقبع في قاع ترتيب المجموعة الثالثة ضمن المستوى الرابع (C4) برصيد 4 نقاط.

في المقابل، حقق منتخب ألبانيا انتصاره الثاني في البطولة والأول بعد خسارة وتعادلين متتاليين على الترتيب، وانفرد بمركز الوصافة، برصيد 8 نقاط.

بينما يتصدر منتخب بيلاروس قائمة المجموعة، برصيد 10 نقاط، بعد فوزه (2-0) على ضيفه اللتواني، صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT