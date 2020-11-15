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شاهد.. هدف بعد "تيكي تاكا" برازيلية و"غربلة" لاعبي الخصم

الرياضة

شاهد.. هدف بعد
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شهدت مباراة في إطار دوري الدرجة الرابعة البرازيلي لكرة القدم، هدفا جاء بطريقة رائعة بعد هجمة منسقة وجملة تكتيكية من قبل مجموعة من اللاعبين.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لهجمة بدأت بقطع كرة من قبل أحد اللاعبين على مشارف منطقة جزائه، وراوغ أربعة لاعبين بمهارة وهرب من الخامس قبل أن يمرر الكرة إلى زميل له ليتابع الهجمة في الجهة اليسرى ويمرر بدوره كرة عرضية لتنتقل من لاعب إلى آخر بطريقة "تيكي تاكا" برازيلية، أسفرت عن هدف رائع.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن "يوروسبورت" بأنه لم يتم التعرف على طرفي المباراة.

ولكن من المؤكد أن أحفاد بيليه وغارينتشيا ومواطني النجوم البرازيليين أمثال زيكو وسقراط وفالكاو وروماريو ورونالدينيو ورونالدو "الظاهرة" وغيرهم، قد أبلوا بلاء حسنا وسجلوا هدفا رائعا يستحق المشاهدة.

المصدر: وكالات 

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