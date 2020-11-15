كرة القدم.. شاهد قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد من مسافة 40 مترا!

ساهم اللاعب التركي حسن كوريوتشي في تحقيق فريقه "سترومين" فوزا عريضا على مضيفه أويجاردن (4-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى النرويجي لكرة القدم.

واختتم كوريوتشي رباعية فريقه، في الدقيقة 87 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من ضربة حرة من مسافة بعيدة نحو 40 مترا.

ورفع فريق سترومين رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر، بينما يشغل فريق أويجاردن المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

المصدر: وكالات