روسيا تتعثر أمام تركيا (فيديو)

خسر المنتخب الروسي أمام مضيفه التركي (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، كينان كرامان، وسينجيز أوندير، وجينك توسن، في الدقائق (26، و32، و52 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية روسيا كل من دينيس تشيريشيف، ودالير كوزياييف، في الدقيقتين (11 و57) على الترتيب.

وأكمل منتخب روسيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أندريه سيمينوف، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وتوقف رصيد منتخب روسيا عند 8 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، بانتظار نتيجة مباراة وصيفه الهنغاري (7 نقاط) وضيفه الصربي متذيل الترتيب برصيد نقطتين.

بينما رفع منتخب تركيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط، معززا مكانه في المرتبة الثالثة، ومنعشا آماله في المنافسة على المركز الأول.

المصدر: RT