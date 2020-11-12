رونالدو يصطاد عدة عصافير في ليلة واحدة

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدة أرقام مميزة خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أندورا (7-0) في اللقاء الودي بكرة القدم الذي جمعهما يوم الأربعاء.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مرفقة "بتغريدة" عبر فيها عن سعادته بالوصول إلى انتصاره المئوي مع منتخب البرتغال بعد فوزه على أندورا، وذلك في 168 مباراة خاضها معه حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país! 🇵🇹👏🏽 𝟏𝟎𝟎° 𝐕𝐈𝐓Ó𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋!💪🏽 Опубликовано Cristiano Ronaldo Среда, 11 ноября 2020 г.

وشارك رونالدو في الشوط الثاني، وأحرز الهدف السادس لمنتخب بلاده في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على ملعب النور "Estadio da Luz" في العاصمة لشبونة.

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ورفع الدون رونالدو بذلك رصيده إلى 746 هدفا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم الهنغارية فيرينتس بوشكاش ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي كرة القدم عبر التاريخ.

ويواصل رونالدو "صاروخ ماديرا" مطاردته للأسطورة البرازيلية بيليه، صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تهديفا برصيد 767 هدفا، ومواطنه روماريو صاحب المركز الثاني برصيد 772 هدفا.

بينما يتصدر القائمة جوزيف بيكان، أسطورة فريق سلافيا براغ، الذي لعب لمنتخبي النمسا والتشيك والذي سجل 805 أهداف طوال مسيرته.

كما وصل كريستيانو رونالدو (35 عاما) إلى هدفه رقم 102 دوليا مع منتخب البرتغال، ليقترب من الرقم القياسي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ المسجل باسم الإيراني، علي دائي، الذي سجل 109 أهداف.

المصدر: وكالات