بالصور.. صلاح يحصل على جائزة "الملهم"

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأربعاء، حفلا لتكريم محمد صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" وليفربول، حيث تم منحه جائزة "الملهم" باعتباره واحدا من الرموز بالنسبة لملايين الشباب.

وقام رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري، عمرو الجنايني، بمنح صلاح، جائزة "الملهم"، التي تم تصميمها بشكل وجه صلاح، كما نشر اتحاد الكرة المصري فيلما وثائقيا قصيرا عن مشوار صلاح.

وحضر حفل التكريم، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بجانب مسؤولي اللجنة الخماسية وبعض أساطير الكرة المصرية، على رأسهم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، وحسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، وجمال عبد الحميد، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، وعماد متعب.

🔴 📷 | صور من تكريم اتحاد الكرة للنجم محمد صلاح ومنحه جائزة "الملهم" ..... ⬇️⬇️ #EFApic.twitter.com/KJKt8jhFfX — EFA.eg (@EFA) November 11, 2020

وأعرب صلاح خلال كلمته في الحفل، عن سعادته بهذا التكريم، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بعد حصوله على الجائزة.

وكان صلاح (28 عاما)، انضم إلى ليفربول في العام 2017، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، كما أنه حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين.

ويتواجد صلاح حاليا في القاهرة مع منتخب مصر، استعدادا لخوض مباراتي توغو (ذهابا وإيابا) يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون عام 2022.

المصدر: الاتحاد المصري + وكالات