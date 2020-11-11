رسميا.. ليفربول يودع معقله "ميلوود" بقلب مثقل

أعلن نادي ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا عن مغادرته لمركز التدريبات "ميلوود" بصفة نهائية، وتسليمه للمالك الجديد شركة "توروس" للإعمار.

وقال ليفربول في بيان رسمي، إن الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" والجهاز الفني المساعد واللاعبون والإداريون قد حزموا أمتعتهم من "ميلوود" أمس الثلاثاء، من أجل الانتقال لمركز تدريب جديد.

وأضاف البيان: "نودع بقلب مثقل ومغرم بميلوود، مركز تدريبنا على مدار السبعين عاما الماضية، ومع ذلك سيظل دائما متأصلا في نسيج النادي، الآن ننتقل إلى مركز أكسا الجديد والذي سيبدأ قريبا في إنشاء المزيد من النجاح".

«Ливерпуль» попрощался с легендарным «Мелвудом» 👋



Клуб сменил базу, где располагался целых 70 лет:https://t.co/vHInEzFAP2



📷 Han Yan/Xinhua/Global Look Press pic.twitter.com/ZgwD3F2XTM — Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020

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وكان ميلوود مركز تدريب ليفربول لأكثر من 70 عاما، وتم تحويله إلى منشأة تاريخية من الدرجة الأولى من طرف بيل شانكلي في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كان اللاعبون يجتمعون للعب في ملعب "آنفيلد" ثم يستقلون حافلة الفريق في رحلة قصيرة إلى "ميلوود".

وسينقل النادي الآن إلى مركز تدريب أكسا الجديد في كيربي، على مشارف ليفربول، الذي كل خزائن "الريدز" نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ مساحة مركز التدريب الجديد 9200 متر مربع، هو مرفق حديث يضم ثلاثة ملاعب لكرة القدم، وصالة رياضية مغلقة، وصالتين مجهزتين بالأدوات الرياضية للتمارين البدنية، وحوض سباحة، ومرافق العلاج المائي وإعادة التأهيل الرياضي.

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واستحوذت شركة "توروس" الرائدة في مجال بناء المنازل والإسكان، على مركز "ميلوود" التاريخي للنادي في أغسطس 2019، وهو ما سيخلق مجتمعات مستدامة ومزدهرة من خلال الاستثمار المالي.

وتعتزم "توروس" إعادة تطوير "ميلوود" إلى مجمع سكني حديث متعدد الأجيال يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان المحليين من خلال بناء مجموعة متنوعة من المنازل التي ستكون متاحة عبر خيارات الإيجار والملكية بأسعار معقولة مع التركيز على تلبية احتياجات كبار السن والفقراء.

المصدر: وكالات