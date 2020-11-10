ليفربول يتلقى ضربة موجعة

أكد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الثلاثاء غياب المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد عن فريقه ليفربول حتى ديسمبر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة مانشستر سيتي.

وتعرض الظهير الأيمن أرنولد لإصابة خلال مباراته أمام مانشستر سيتي (1-1)، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ولم يستطع إكمال المواجهة، وخرج من الملعبودخل بدلا منه زميله جيمس ميلنر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرنولد سيغيب عن مباريات ليفربول أمام ليستر سيتي وأتالانتا وبرايتون بشكل مؤكد.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة عدم عودة أرنولد مع بداية ديسمبر، فمن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباريات أياكس الهولندي، وولفرهامبتون، وميتيلاند الدنماركي.

ويعتبر ترينت ألكسندر-أرنولد (22 عاما) واحدا من أهم أعمدة وعناصر قوة "الريدز"، وإصابته ستشكل صداعا حقيقيا لمدربه الألماني يورغن كلوب، تلقى ضربة موجعة من قبل بإصابة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وتلاها إصابة بديله فابينيو.

المصدر: وكالات