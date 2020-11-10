 
مباشر

ليفربول يتلقى ضربة موجعة

الرياضة

ليفربول يتلقى ضربة موجعة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4iu

أكد تقرير صحفي إنجليزي اليوم الثلاثاء غياب المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد عن فريقه ليفربول حتى ديسمبر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة مانشستر سيتي.

وتعرض الظهير الأيمن أرنولد لإصابة خلال مباراته أمام مانشستر سيتي (1-1)، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ولم يستطع إكمال المواجهة، وخرج من الملعبودخل بدلا منه زميله جيمس ميلنر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرنولد سيغيب عن مباريات ليفربول أمام ليستر سيتي وأتالانتا وبرايتون بشكل مؤكد.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة عدم عودة أرنولد مع بداية ديسمبر، فمن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباريات أياكس الهولندي، وولفرهامبتون، وميتيلاند الدنماركي.

ويعتبر ترينت ألكسندر-أرنولد (22 عاما) واحدا من أهم أعمدة وعناصر قوة "الريدز"، وإصابته ستشكل صداعا حقيقيا لمدربه الألماني يورغن كلوب، تلقى ضربة موجعة من قبل بإصابة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وتلاها إصابة بديله فابينيو.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا