رسميا.. بيراميدز يكشف اسم مدربه الجديد

أعلن بيراميدز المصري لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدربا للفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، وذلك بعد خسارة لقب الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي الإعلان عن تعيين أروابارينا مديرا فنيا جديدا.

رودولفو أروابارينا كان لاعبا دوليا سابقا في منتخب الأرجنتين وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر ومثل العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم أبرزها بوكا جونيورز الأرجنتيني وفياريال الإسباني وأيك أثينا اليوناني.

وبدأ أروابارينا مشواره التدريبي في عام 2011 مع تيغري الأرجنتيني، ثم ناسيونال الأورغوياني قبل أن يتولى تدريب بوكا جونيورز.

ويملك خبرة كبيرة في تدريب الأندية العربية، بعد توليه تدريب كل من الوصل الإماراتي والريان القطري وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

المصدر: وكالات