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سخرية واسعة من لاعب أرسنال بسبب لقطة غريبة في مباراة أستون فيلا (فيديو)

الرياضة

سخرية واسعة من لاعب أرسنال بسبب لقطة غريبة في مباراة أستون فيلا (فيديو)
Footy Humour @FootyHumour/TWITTER
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تعرض مدافع أرسنال، الاسكتلندي كيران تيرني، لسخرية واسعة في مواقع التواصل، بعدما ارتكب خطأ كوميديا في مباراة فريقه ضد أستون فيلا، في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وانتشر على نطاق واسع، فيديو للاعب الدولي الاسكتلندي، وهو يحاول التخلص من مهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، الذي كان يضغط عليه بالقرب من منطقة جزاء أرسنال، ولكن عندما أراد تيرني ضرب الكرة بقدمه اليسرى ارتطمت بقدمه اليمنى ليتعثر ويسقط بطريقة غريبة ومضحكة، ليفسح المجال لواتكينز.

ولحسن حظ تيرني، فعلى الرغم من حصول مهاجم أستون فيلا على الكرة بالقرب من منطقة جزاء أرسنال، فلم ينجح في تسجيل الهدف.

وفيما يلي بعض التغريدات الساخرة من لقطة تيرني:

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

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المصدر: sports.ru

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