شاهد.. هدف عالمي بـ"ركلة العقرب" في الدوري الألماني

سجل النمساوي فالينتينو لازارو، هدفا مذهلا في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بمضيفه باير ليفركوزن أمس الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى لازارو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليلعبها مباشرة بكعب قدمه "ركلة العقرب"، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى لحارس نادي باير ليفركوزن.

⚡️ Гол дня. Недели. Месяца. Года?



Просто какое-то сумасшествие из Бундеслиги ⚽️ pic.twitter.com/GBOU5JVSjl — Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020

ولم يجنب هذا الهدف الرائع الذي جاء في الوقت القاتل، مونشنغلادباخ خسارة المباراة، بنتيجة 3-4.

المصدر: lenta.ru