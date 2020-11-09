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شاهد.. هدف عالمي بـ"ركلة العقرب" في الدوري الألماني

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي بـ
MatchTV/Twitter.com
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سجل النمساوي فالينتينو لازارو، هدفا مذهلا في المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بمضيفه باير ليفركوزن أمس الأحد، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى لازارو، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليلعبها مباشرة بكعب قدمه "ركلة العقرب"، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى لحارس نادي باير ليفركوزن.

ولم يجنب هذا الهدف الرائع الذي جاء في الوقت القاتل، مونشنغلادباخ خسارة المباراة، بنتيجة 3-4.

المصدر: lenta.ru

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