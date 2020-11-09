الممثلة سارة سالامو ترد بسخرية على انتقادات جماهير ريال مدريد

ردت الممثلة الإسبانية سارة سالامو زوجة إيسكو لاعب ريال مدريد، على انتقادات جماهير النادي عقب هزيمته أمام فالنسيا (1-4) الأحد الماضي في الجولة 9 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت بعض جماهير ريال مدربد الغاضبة، النجمة السينمائية الإسبانية الشهيرة، سارة سالامو، زوجة ايسكو، مسؤولية تراجع مستوى اللاعب بهذا الشكل الغريب.

وردت سارة سالامو على هذه الاتهامات والانتقادات بسخرية، ونشرت الممثلة رسائل بعض المشجعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت عبارات مثل "لن نسامحك على ما فعلتِه بإيسكو"، "إيسكو وصل إلى هذه الحالة بسببك"، "دمرت إيسكو"، متهمة المواطنين الإسبان بالذكورية.

[Imitación burda de la Fundéu]



Hoy se habla de Sara Sálamo, mujer. Por eso, @marca, es LA* acusan.



Machistas, odiadores aburridos y resto de... que LA acusan: Isco no rinde por culpa de Isco



[*Este leísmo, ¿debido a huir del laísmo?, crece y crece. ¿Se impondrá LE para todo?] pic.twitter.com/TZXcBgdVBa — Devadip Rivero (@TraductorJur) November 9, 2020

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واعترفت زوجة إيسكو مؤخرا في مقابلة صحفية أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تتسبب في نوع من الإرهاب لها، وقالت إنه: "لا يمكن مناقشة الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل معتدل، هناك تهديدات بالقتل لي ولأولادي".

المصدر: وكالات