جماهير ريال مدريد تهاجم الممثلة سارة زوجة إيسكو

شنت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم هجوما عنيفا على الممثلة الإسبانية سارة سالامو، وحملوها مسؤولية تراجع مستوى لاعب الوسط إيسكو ألاركون في المباريات الأخيرة.

وأثارت هزيمة ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا (1-4) مساء أمس الأحد، في ملعب الميستايا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم،غضبا كبيرا بين جماهير الفريق الملكي.

ووجه بعض جماهير ريال مدريد انتقادات لاذعة عقب المباراة والهزيمة المدوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب "الميريغي" ومنها لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم إيسكو، الذي منحه زيدان فرصة اللعب أساسيا في هذه المباراة، ولكنه لم يقدم شيئا يذكر، وكان تقييمه الأسوأ بين 15 لاعبا للريال شاركوا في الهزيمة، حيث فقد الكرة 10 مرات، واستعاد كرة واحدة، وتفوق بنسبة 16.7% فقط في المواجهات الثنائية، وفقا لأرقام صحيفة "آس" الإسبانية.

كما طالت الانتقادات طالت زوجة ايسكو، سارة سالامو، النجمة السينمائية الإسبانية الشهيرة، حيث حملتها الجماهير مسؤولية تراجع مستوى اللاعب بهذا الشكل الغريب.

وعمد مستخدمو شبكات التواصل الإجتماعي استخدام عبارات، لانتقاد سارة سالامو وإيسكو، منها "لقد أفسدت مسيرة إيسكو بشكل لا يمكن إصلاحه"، وكتب أخر "لن نسامحك أبدا على ما فعلتيه بإيسكو"، وكتب ثالث "لقد أخذت إيسكو من أجلك فقط"، إلى جانب بعض التعليقات الغير أخلاقية والتي تحمل إهانة كبيرة لسارة سالامو.

وكان إيسكو أحد أبرز النجوم في صفوف ريال مدريد والكرة الإسبانية الذين تعول عليهم الجماهير الكثير، لكن اللاعب ظهر بعيدا تماما عن مستواه.

المصدر: وكالات