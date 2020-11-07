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برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي

الرياضة

برشلونة يكشف عن حجم إصابة فاتي
AFP Josep LAGO
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي طبيعة إصابة نجمه الواعد أنسو فاتي التي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس 5-2، ضمن الجولة التاسعة من عمر "الليغا" السبت.

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وجاء في بيان النادي الكتالوني: "أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ظهر اليوم، أن أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه، في الأيام القليلة المقبلة".

وغادر فاتي البالغ 18 عاما المباراة بين الشوطين، ودخل بدلا منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: FC Barcelona/twitter

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