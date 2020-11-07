ميسي "البديل" يقود برشلونة لفوز عريض على ريال بيتيس بخماسية (فيديو)

حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ22 عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، وأضاع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فرصة تعزيز النتيجة للفريق الكتالوني بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة الـ33 تصدى لها الحارس التشيلي كلاوديو برافو ببراعة، قبل أن يسجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول عن طريق الباراغوياني أنتونيو سانابريا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، نجم الفريق وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي (كان جالسا على مقاعد البدلاء طيلة الشوط الأول)، الذي لم يخيب أمل مدربه وعشاق برشلونة بإهدائه هدفا على طبق من ذهب لغريزمان في الدقيقة الـ49 وتسجيله لهدفين في الدقيقتين 62 من ركلة جزاء و82، فيما تكفل بيدري بالهدف الخامس للفريق الكتالوني، وسجل الهدف الثاني للضيوف لورينزو مورن في الدقيقة 74.

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ولعب ريال بيتيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ61 عقب طرد لاعبه الجزائري عيسى ميندي.

وبهذا الفوز العريض، رفع برشلونة (لديه مباراتين مؤجلتين) رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT