الكشف عن سبب جلوس ميسي على مقاعد البدلاء أمام ريال بيتيس

كشف ألفريد شرودر المدرب المساعد لرونالد كومان مدرب برشلونة، سبب جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من "الليغا" اليوم السبت.

وكانت قناة "TV3" الكتالونية، قد ذكرت أن غياب ميسي عن التشكيلة الأساسية، جاء بسبب إصابة في الكاحل، لكن شرودر أوضح أن الأمر يعود للمداورة بين اللاعبين.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات لشرودر قال فيها: "ميسي بالطبع لاعب ممتاز، لكن سيكون اليوم لدينا مهاجمون آخرون".

وأضاف: "الفوز اليوم مهم بسبب الترتيب، أتيحت لنا عدة فرص للحصول على المزيد من النقاط، ويجب الاستفادة منها".

🔋 Koeman da descanso a Leo Messi por primera vez esta temporada#BarçaRealBetishttps://t.co/4jUJBBffaf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 7, 2020

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي ظهر جالسا على مقاعد البدلاء (ليس أساسيا) للمرة الأولى منذ 21 سبتمبر 2019، وحينها دخل في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها النادي الكتالوني أمام مضيفه غرناطة بهدفين نظيفين ضمن مسابقة الدوري.

المصدر: mundodeportivo.com