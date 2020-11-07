دجوكوفيتش ينهي عام 2020 في المركز الأول ليعادل رقم سامبراس

ضمن الصربي نوفاك دجوكوفيتش الجمعة إنهاء العام 2020 في المركز الأول ضمن التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، ليعادل رقم الأمريكي بيت سامبراس بتحقيق هذا الإنجاز للمرة 6 في مسيرته.

وكان رافائيل نادال لاعب التنس الإسباني، الحائز على 20 بطولة غراند سلام، والمصنف الثاني عالميا، هو اللاعب الوحيد الذي أتيحت له فرصة منع الصربي من إنهاء عام 2020 في صدارة قائمة اللاعبين المحترافين، لكنه اختار عدم المشاركة في دورة صوفيا الأسبوع المقبل.

وسبق لدجوكوفيتش أن أنهى خمسة أعوام متصدرا للتصنيف العالمي (2011 و2012 و2014 و2015 و2018)، فيما حقق سامبراس إنجازه بين العامين 1993 و1998.

Pete Sampras: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Novak Djokovic: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆@DjokerNole is ATP Year-End No.1 for a SIXTH time - matching the record set by his idol Sampras! pic.twitter.com/JwIZ2s2Dnb — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020

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وقال دجوكوفيتش: "كان بيت (سامبراس) مثلي الأعلى خلال طفولتي ونشأتي، لذا فإن تحقيق رقمه هو حلم تحقق".

وخلال العام الحالي، توج دجوكوفيتش بلقب النسخة الأولى من كأس اتحاد المحترفين في يناير الماضي، قبل أن يحرز لقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة ويعزز رقمه القياسي على مستوى هذه البطولة الكبرى.



كما فاز أيضا ببطولة سينسناتي للأساتذة وببطولة روما للأساتذة، مسجلا رقما قياسيا عالميا في هذه البطولات المتميزة برصيد 36 لقبا.

وفي سبتمبر الماضي، تفوق دجوكوفيتش على سامبراس في إجمالي عدد الأسابيع في صدارة التصنيف الدولي، وسيبدأ بعد غد الاثنين أسبوعه رقم 294 على رأس القائمة الدولية.



ويعتزم دجوكوفيتش، تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجر فيدرر الذي استمر على رأس قائمة التصنيف الدولية لمدة 310 أسابيع.



وسيكون بوسع اللاعب الصربي، تحقيق هذا الإنجاز في الثامن من مارس المقبل، إذا حافظ على ترتيبه الحالي في المقدمة.

المصدر: "رويترز"