 
مباشر

بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يعلق على مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

بالفيديو..
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3js

أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتأهل ناديي الأهلي والزمالك المصريين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا ألا تشهد المباراة أي حساسية بين لاعبي الفريقين.

وقال صلاح في مقابلة حصرية مع شبكة"بي إن سبورتس"، إنه تابع مباراتي قبل النهائي لدوري الأبطال ويشعر بالفخر بوصول الفريقين للنهائي لأن ذلك "يصب في مصلحة المنتخب المصري والبلد".

وأضاف: "أكيد فخور بالفريقين وأثق في أن الفريق الذي سيكون جيدا في النهائي هو الذي سيقتنص اللقب. من الجيد أن يتأهل فريقان من مصر لنهائي الأبطال، وكذلك تأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية كان جيدا لسمعة الكرة المصرية. فخور بالفريقين وأتمنى ألا يكون هناك أي حساسية بين اللاعبين قبل الانضمام للمنتخب المصري".

إقرأ المزيد
الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)
الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)
إقرأ المزيد
نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز المصري (فيديو)
نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز المصري (فيديو)

وتأهل الزمالك للنهائي القاري المقرر على استاد برج العرب بالإسكندرية في الـ27 من نوفمبر الجاري بعد أن كرر فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي 3-1 في مباراة الإياب الأربعاء الماضي في القاهرة، بعدما فاز في المغرب بهدف نظيف في ذهابا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله للنهائي بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 5-1 في نتيجة مباراتي الذهاب (0-2) والإياب (3-1).

من جهة أخرى، وصل بيراميدز لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن يخسر مباراة اللقب في الـ25 من أكتوبر الماضي أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا