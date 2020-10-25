نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز المصري (فيديو)
توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه في نهائي المسابقة على بيراميدز المصري على ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد اليوم الأحد.
وسجل نجم الفريق المغربي، البوركينو فاسي إيسوفي دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء.
هدف نهضة بركان الاول في بيراميدز HD@MatchDayHD1pic.twitter.com/6Rkpzg2KVL— . (@caf_league) October 25, 2020
وأنهى نهضة بركان المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه بدر الهلالي للطرد عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي بيراميدز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للقاء.
🏆🌟 الأبــــــــطـــــــال 🌟🏆— كأس الكونفدرالية الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) October 25, 2020
نهضة بركان ملوك الكونفيدرالية الإفريقية! 👑#TotalCAFCC | #PFCRSB | @RSBfootballpic.twitter.com/rSmKgVveS2
وبهذا التتويج، عوض نهضة بركان خسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي عندما خسر بركلات الترجيح أمام فريق الزمالك المصري.
المصدر: RT