نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز المصري (فيديو)

توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه في نهائي المسابقة على بيراميدز المصري على ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد اليوم الأحد.

وسجل نجم الفريق المغربي، البوركينو فاسي إيسوفي دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء.

وأنهى نهضة بركان المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه بدر الهلالي للطرد عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي بيراميدز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وبهذا التتويج، عوض نهضة بركان خسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي عندما خسر بركلات الترجيح أمام فريق الزمالك المصري.

المصدر: RT