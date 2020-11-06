الروسي مدفيديف يتأهل للمربع الذهبي في بطولة باريس لكرة المضرب
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بمجموعتين نظيفتين اليوم الجمعة.
وحسم مدفيديف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-1 خلال ساعة واحدة ودقيقتين.
Smooth sailing to the SFs for @DaniilMedwed!#RolexParisMasterspic.twitter.com/ySa2tsvdZV— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 6, 2020
وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الكندي ميلوش راونيتش الفائز بدوره على الفرنسي أوغو هومبيرت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و7-6.
2️⃣ match points saved in the tie-break!— ATP Tour (@atptour) November 6, 2020
An incredible comeback from 🇨🇦 @milosraonic! 👏@RolexPMasters | #RolexParisMasterspic.twitter.com/ipzFgRAMTS
المصدر: rsport.ria.ru