الروسي مدفيديف يتأهل للمربع الذهبي في بطولة باريس لكرة المضرب

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بمجموعتين نظيفتين اليوم الجمعة.

وحسم مدفيديف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-1 خلال ساعة واحدة ودقيقتين.

وسيواجه مدفيديف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الكندي ميلوش راونيتش الفائز بدوره على الفرنسي أوغو هومبيرت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-3 و3-6 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru