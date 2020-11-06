برشلونة يمدد عقده مع راعيه الرسمي

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، تمديد عقد الرعاية مع شركة راكوتين "Rakuten" الرائدة عالميا في خدمات الإنترنت ومقرها اليابان، لمدة عام إضافي حتى يونيو 2022.

وبهذه الطريقة، يقوم الطرفان بتنفيذ الخيار المنصوص عليه في الاتفاقية الأصلية، وتستمر شركة خدمات الإنترنت اليابانية في كونها الراعي الأساسي للفريق، وكذلك الراعي العالمي للابتكار والترفيه للنادي، ويستمر شعارها على قميص الفريق الأول للنادي الكتالوني.

ولم يذكر برشلونة قيمة أو تفاصيل العقد الجديد.

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وفي إطار تجديد هذا العقد، يفكر الطرفان في تحسين الخطط الموضوعة "بهدف تكييفها مع الواقع الجديد المستمد" من وباء كورونا.

ويعود أول اتفاق بين الطرفين إلى يونيو 2017 لمدة 4 سنوات يتلقى برشلونة بموجبه حوالي 55 مليون يورو عن كل عام، بالإضافة إلى حوافز إضافية على أساس الألقاب قد تصل إلى 11 مليونا.

المصدر: وكالات