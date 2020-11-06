ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمباراتي باراغواي وبيرو ضمن تصفيات مونديال قطر 2022

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، قائمة "التانغو" لمباراتي باراغواي وبيرو، المقررتين يومي 13 و18 نوفمبر الجاري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء على رأس القائمة، ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي على الترتيب، فيما يغيب سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بداعي الإصابة.

#SelecciónMayor Lista de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/bLjBRv8IdA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 6, 2020

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وضمت القائمة 25 لاعبا:

- في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) - أجوستين مارشيسين (بورتو).

- في خط الدفاع: نيهوين بيريز (غرناطة) - أوتاميندي (بنفيكا) - فاكوندو ميدينا (لينس) - لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا) - نيكولاس تاليافيكو (أياكس) - والتر كانيمان (غريميو).

- في خط الوسط: رودريغو دي بول (أودينيزي) - ماركوس أكونا (إشبيلية) - نيكولاس دومينيغيز (بولونيا) - روبرتو بيريرا (أودينيزي) - أليخاندرو غوميز (أتالانتا) - دي ماريا (سان جيرمان) - لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) - لياندرو باريديس (سان جيرمان) - إسيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) - جيوفاني لو سيلسو (توتنهام) - جيدو رودريغيز (ريال بيتيس).

- في خط الهجوم: لوكاس ألاريو (ليفركوزن) - ليونيل ميسي (برشلونة) - باولو ديبالا (يوفنتوس) - خواكين كوريا (لاتسيو) - نيكولاس غونزاليس (شتوتجارت) - لاوتارو مارتينيز (إنتر).

المصدر: وكالات