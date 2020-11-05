الحكم على البطل الأولمبي الأردني أبو غوش بالسجن لـ6 أشهر

قضت محكمة الشرطة الأردنية، الخميس، بالحكم على البطل الأولمبي أحمد أبوغوش بالسجن لمدة 6 أشهر وطرده من الخدمة العسكرية بقضية أوراق ثبوتية.

وجاء الحكم بعد إدانة أبو غوش بجرم التستر على تزوير وثائق رسمية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي في وقت سابق، إن أبو غوش "موقوف في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء، تم توقيفه على إثرها، وهي بيد القضاء حاليا للفصل فيها".

وأشار في بيان إلى أن "كل ما يشاع حول توقيفه لأسباب رياضية أو أولمبية هو غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة".

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وكان نجم التايكواندو أحمد أبو غوش قد أعلن مؤخرا عبر صفحته الرسمية غير الموثقة على "فيسبوك" عن اعتزال اللعبة بشكل مفاجئ، وهو الحائز على ميدالية ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وجائزة أفضل لاعب في العالم برياضة التايكواندو خلال نفس العام.

من جانبه نشر الاتحاد الأردني للتايكواندو بيانا رسميا، أكد فيه وقوفه مع اللاعب البالغ 24 عاما، مشيرا إلى عدم تسلمه أي قرار رسمي منه بشأن الاعتزال، باعتباره يقبع خلف القضبان بسبب قضية منظورة لدى القضاء الأردني.

المصدر: "وسائل إعلام أردنية"