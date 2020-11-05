الفوز الـ1000 لنادال خلال مسيرته

حقق الإسباني رافائيل نادال فوزه الـ1000 في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على مواطنه فيليسيانو لوبيس الأربعاء في الدور الثاني من دورة باريس في التنس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة.

وعانى نادال، المصنف ثانيا عالميا، الأمرين لتخطي عقبة مواطنه واحتاج إلى ساعتين و30 دقيقة لرد الاعتبار لخسارته المواجهتين الأخيرتين أمام لوبيس في الدور الثاني لدورة شنغهاي الصينية عام 2014 وثمن نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية عام 2015، وكلاهما ضمن دورات الماسترز للألف نقطة.

وجاءت نتائج الأشواط على الشكل التالي: 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وهو الفوز العاشر لنادال البالغ 34 عاما، على لوبيس البالغ 39 عاما، في 14 مباراة جمعتهما.

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وحقق نادال الفوز الألف في مسيرته الاحترافية وجاء بعد 18 عاما على فوزه الأول في دورة مايوركا مسقط رأسه في عام 2002، فبات رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأمريكي جيمي كونورز (1274) والسويسري روجير فيدرر (1242) والأمريكي تشيكي الأصل إيفان لندن (1068).

ويسعى نادال إلى فك النحس الذي يلازمه في دورة باريس بيرسي، إحدى ثلاث دورات الماستر التي لم يسبق له الفوز بلقبها بعد شنغهاي وميامي الأمريكية، ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورات الماسترز (36 لقبا) المسجل باسم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب الأبرز عن الدورة الباريسية، علما بأن "رافا" كان يملكه قبل انطلاق الموسم قبل أن ينتزعه منه دجوكوفيتش بتتويجه بلقبي دورتي سينسيناتي وروما.

ويلتقي نادال في ثمن النهائي مع الأسترالي جوردان طومسون الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش الخامس عشر 2-6 و6-4 و6-2.

المصدر: "أ ف ب"