بعد الانتقادات.. بطولة فرنسا المفتوحة تفتح باب التأجيل مجددا

قال جي فورجيه، مدير بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إن المنظمين لن يترددوا في تأجيل نسخة العام المقبل إذا تطلبت الظروف الصحية ذلك، لكن مع استشارة بقية المساهمين هذه المرة.

وتعرضت بطولة فرنسا المفتوحة لانتقادات شديدة منتصف مارس، عندما قررت بشكل أحادي الجانب تغيير موعدها إلى سبتمبر بدلا من مطلع مايو، بسبب أزمة كوفيد-19، لتقام وسط موسم بطولات الملاعب الصلبة.

وأبلغ فورجيه الصحفيين يوم الأحد قبل قرعة بطولة باريس للأساتذة: "إذا واجهنا نفس المشاكل ربما سنتخذ نفس القرار".

وألغيت بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب الوباء، بينما أقيمت منافسات أمريكا المفتوحة وفرنسا المفتوحة بنجاح وسط إجراءات صحية مشددة.

وتابع فورجيه: "أعرف أننا تعرضنا لانتقادات عند تغيير مواعيد رولان غاروس، لكننا تصرفنا على نحو سريع، وانزعج بعض الأشخاص وتفاجأ بعض اللاعبين، وقررنا ذلك على مسؤوليتنا".

وواصل المصنف رابعا على العالم سابقا: "الشيء الإيجابي أن نفس الأشخاص واللاعبين أبلغونا بأن القرار كان صائبا، لذا نجح الأمر".

وأتم:"نعرف الآن أننا نحظى بالدعم، واذا تكرر الموقف في العام المقبل سنفكر مجددا في تعديل مواعيد رولان غاروس خلال الموسم".

المصدر: "رويترز"