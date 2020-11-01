غاريث بيل ينقذ "السبيشال وان" مورينيو

حقق فريق توتنهام فوزا صعبا على ضيفه برايتون (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم هاري كين التسجيل للفريق اللندني مبكرا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ورد المدافع طارق لامبتي بهدف التعادل للضيوف، بحلول الدقيقة 56.

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ومن ثم اقتنص الجناح الويلزي "الطائر" العائد غاريث بيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 73، ليقود فريقه إلى الانتصار الأول في الموسم الحالي "للبريمير ليغ" على أرضه استاد توتنهام هوتسبر، في العاصمة لندن.

ورفع توتنهام هوتسبير، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشال وان"، رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، ليرتقي إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 5 نقاط، ويشغل المركز الـ16 على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT