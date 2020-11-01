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نيوكاسل يونايتد يقدم هدية ثمينة لصلاح وزملائه

الرياضة

نيوكاسل يونايتد يقدم هدية ثمينة لصلاح وزملائه
Reuters
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أسدى نيوكاسل يونايتد خدمة كبيرة لفريق ليفربول، بفوزه على جاره إيفرتون (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين أحرزهما المهاجم كاليوم ويلسون في الدقيقتين (56 من ضربة جزاء، و85).

بينما سجل اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين هدف إيفرتون الوحيد، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها لأخيرة.

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وتجمد رصيد فريق إيفرتون بعد هذه الهزيمة، عند 13 نقطة خسر صدارة الدوري لصالح جاره ليفربول الذي تغلب على ضيفه وست هام يونايتد (2-1) يوم أمس، على ملعب "أنفيلد".

بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 11 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات 

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