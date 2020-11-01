"المدفعجية" تضرب حصون "الشياطين الحمر"

خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد " أولد ترافورد" بهدف وحيد، مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق أرسنال "المدفعجية" بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 69 من ضربة جزاء، ولمدافعه الإسباني هيكتور بيليرين الذي حصل على الركلة بعد إعاقة من الفرنسي بول بوغبا.

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واستعاد أرسنال توازنه بهذا الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط وقبع في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT