شاهد.. رونالدو يعيد البسمة "للسيدة العجوز"

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى سكة الانتصارات على حساب مضيفه نادي سبيزيا بفوزه عليه (4-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل "لليوفي" في الدقيقة 16، ورد اللاعب توماسو بوبيجا بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وأحرز النجم رونالدو هدف التقدم الثاني للضيوف، في الدقيقة 59 أي بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، وعاد "صاروخ ماديرا" ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 76 من ضربة جزاء، بينما تكفل زميله الفرنسي أدريان رابو بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

Cristiano Ronaldo introduced himself to all haters with this one. 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/2HI870gvSH — Max Statman (@eMaxStatman) November 1, 2020

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وعاد الدون رونالدو إلى قائمة "البيانكونيري" بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا، التي حرمته من عدة مباريات مع الفريق، وقاده إلى انتصار تاريخي هو الأول له على نادي سبيزيا الوافد الجديد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى (سيريا A) على الإطلاق، مقابل هزيمة وتعادل في الدرجة الثانية (B).

كما حقق يوفنتوس أول انتصار له، بعد تعادلين أمام كل من كروتوني وهيلاس فيرونا على الترتيب، في الجولتين الأخيرتين اللتين غاب فيهما "صاروخ ماديرا" عن فريق "السيدة العجوز".

ورفع يوفنتوس حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 12 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر.

بينما تجمد رصيد نادي سبيزيا عند 5 نقاط، ويشغل المركز السادس عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو" حتى الآن بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: RT