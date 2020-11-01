بيرلو يستبعد رونالدو

استبعد مدرب نادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمواجهة نادي سبيزيا، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعاد رونالدو إلى قائمة الفريق المؤلفة من 20 لاعبا، بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا، التي غاب على إثرها عن عدة مباريات الفريق الأخيرة.

وسيبدأ أندريا بيرلو بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه نادي سبيزيا، الوافد الجديد إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي:

في حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، ديميرال.

خط الوسط: آرثر، بنتانكور، وستون مكيني، كييزا، كوادرادو.

خط الهجوم: موراتا، ديبالا.

وكان يوفنتوس قد اكتفى بالتعادل أمام كروتوني، وهيلاس فيرونا، في الجولتين الأخيرتين اللتين غاب فيهما رونالدو عن فريق "السيدة العجوز".

ويحتل يوفي، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، المركز السادس حاليا في جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد تسع نقاط.

المصدر: RT