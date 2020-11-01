فقد أهم أسلحته.. هل بدأت نهاية حقبة ميسي؟

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مؤخرا إظهار ضعفه في تنفيذ الركلات الحرة، بعدما كان تسجيل الأهداف من الضربات الثابة أحد أهم وأبرز أسلحة "البرغوث" في السنوات الماضية.

ونفذ ميسي خلال مباراة "البارسا" ومضيفه "ألافيس"، التي جمعت الفريقين أمس السبت، لحساب الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني، ثلاث ركلات ثابتة دون أن يتمكن من تسجيل أي واحدة منها.

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وبشكل عام، ففي آخر 41 مباراة مع الفريق الكتالوني، سدد ميسي 45 ركلة حرة مباشرة، وسجل هدفا واحدا فقط، وكان في مباراة برشلونة وأوساسونا (2-1)، التي أقيمت في يوليو الماضي.

45 - Lionel Messi made 45 direct free kick shots in his last 41 games in all competitions for Barcelona and scored just once (vs Osasuna in July 2020). He scored four of his previous 12. Failure. pic.twitter.com/uAqCm57B9F — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020

وخاض ميسي، ست مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل على غير العادة، هدفا واحدا فقط.

المصدر: OPTA