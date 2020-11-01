شاهد.. ميسي ينجو من الطرد بعد تصرف غير عادي مع الحكم

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل بعد تصرفه الغريب مع الحكم أليخاندرو هرنانديز، الذي أدار مباراة برشلونة وألافيس، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ورصدت عدسات الكاميرات، في الدقيقة 38، قائد نادي برشلونة، وهو يركل هرنانديز بالكرة عمدا، احتجاجا على قراراته، كما قام "البرغوث" بتوجيه نظراته الحادة باتجاه الحكم.

ميسي ينجو بفعلته من الطرد pic.twitter.com/gM5Cktv4uE — Goalna (@Goalna) October 31, 2020

بطاقة صفراء أما حمراء 🥺



ماذا كان يجب أن يحصل عليه ميسي في هذه اللقطة؟ 🤔pic.twitter.com/NENr4bNceS — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 31, 2020

ولم يتوان الحكم هرنانديز في إشهار بطاقة صفراء في وجه ميسي، لكن هذا القرار أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هذا التصرف كان يجب أن يقابله الحكم ببطاقة حمراء للنجم الأرجنتيني.

"Messi debió ver roja directa, quiso intimidar al árbitro lanzándole el balón" https://t.co/gmLTWgcYMqpic.twitter.com/cfCtDLDXcV — Daniel Duarte Herrera (@duarthe_dani) November 1, 2020

وتعثر برشلونة أمام ألافيس، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل نزيف النقاط في الدوري.

يذكر أن "البارسا"، لم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات خاضها في "الليغا"، إذ خسر أمام خيتافي 0-1، وأمام غريمه ريال مدريد 1-3، قبل أن يتعادل أخيرا مع ألافيس.

المصدر: مواقع التواصل