نجل أسطورة برشلونة يبعث رسالة لإدارة برشلونة الجديدة بشأن ميسي

أعرب الهولندي جوردي نجل الأسطورة يوهان كرويف، عن اعتقاده بأن تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، يجب أن يكون أولوية لإدارة برشلونة الجديدة.

وقال جوردي كرويف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تجديد عقد ميسي يجب أن يكون أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الجديدة في برشلونة، يجب أن يبنى الفريق حوله".

وأضاف: "إذا قال إنه لا يريد ذلك، فيجب أن نكرر محاولاتنا بطريقة أخرى، لأنه لا يوجد ميسي آخر".

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واختتم جوردي (46 عاما) حديثه: "عليهم القيام بأكثر من مجرد التفاوض معه، من أجل إقناعه بالبقاء مع برشلونة".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير، علما بأن مانشستر سيتي يستهدف ضمه.

ويذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد أعلن استقالته رفقة باقي أعضاء مجلس إدارته، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يمثل خطوة نحو إمكانية استمرار ميسي، الذي دخل في خلافات كثيرة مع بارتوميو.

المصدر: وكالات