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رئيس برشلونة المؤقت يكشف عن أكثر ما يقلقه

الرياضة

رئيس برشلونة المؤقت يكشف عن أكثر ما يقلقه
Globallookpress
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صرح رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، كارليس توسكيتس، بأن مايقلقه أكثر على المدى القصير هو الوضع الاقتصادي في النادي.

وقال توسكيتس، خلال أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الخميس: "الهدف من هذا المجلس هو الدعوة لانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن لن نقبل الضغط للدعوة لها في وقت غير مناسب".

وأضاف: "لا أحد من المديرين الحاليين لديه تطلعات لدخول مجلس الإدارة، ونريد أن يحظى المجلس القادم بأقصى قدر ممكن من الدعم، وهذا سيأتي بأكبر قدر من المشاركة".

وأتم: "قد نحتاج لأعضاء المجلس المستقيل، لفهم الأشياء التي كانت تحدث في النادي بشكل أفضل، خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا ما يقلقنا أكثر على المدى القصير". 

رئيس برشلونة المؤقت يكشف عن أكثر ما يقلقه

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رئيس نادي برشلونة بارتوميو يستقيل من منصبه
رئيس نادي برشلونة بارتوميو يستقيل من منصبه

يذكر أن رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، أعلن استقالته من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، بعد فشله مع مجلس إدارته في تأجيل فكرة الاستفتاء على سحب الثقة منهم، عقب نجاح الحملة التي يقودها جوردي فاري بالوصول إلى النصاب المطلوب وتجميع 16520توقيعا، وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء على سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ورحيل بارتوميو.

وواجه بارتوميو غضبا متزايدا العام الماضي، بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي وتراجع أداء الفريق في أرض الملعب، وهو ما ظهر جليا في هزيمة الفريق المذلة (2-8) أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في اغسطس الماضي.

المصدر: وكالات

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