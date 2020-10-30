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"الأناضول": إصابة شخص إثر تسونامي جزئي سببه زلزال إزمير في منطقة سفري حصار

إصابة رئيس "الكاف" بكورونا

الرياضة

إصابة رئيس
Reuters
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الجمعة، إصابة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد، بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الكاف" في بيان، إن أعراض المرض ظهرت على أحمد فور وصوله مصر قادما من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وخضع فورا لبروتوكول الاتحاد الملزم بعزله 14 يوما في فندق إقامته.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه أخطر كل المخالطين لأحمد في الأيام السبعة الماضية، باتخاذ التدابير اللازمة بعد تبين إصابة الأخير بفيروس كورونا.

يذكر أن أحمد أحمد المولود في مدغشقر، يسعى إلى إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد القاري خلال مؤتمر الاتحاد في مارس العام المقبل.

وخلال فترته الأولى على رأس الاتحاد، واجه أحمد أحمد ادعاءات تتهمه بالفساد، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

 المصدر: RT

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