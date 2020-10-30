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رونالدو يذهل مارادونا وعشاقه بتسجيل على أنغام موسيقي الكومبيا (فيديو)

الرياضة

رونالدو يذهل مارادونا وعشاقه بتسجيل على أنغام موسيقي الكومبيا (فيديو)
Reuters
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يحتفل أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ60.

وتلقى مارادونا، بطل مونديال المكسيك 1986 بلا منازع، التهاني من قبل أساطيرة كرة القدم، ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يصارع أيضا على لقب أفضل لاعب في التاريخ أيضا.

وقال رونالدو في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنغام موسيقي الكومبيا، قال فيه: "مرحبا دييغو، كيف حالك، اسمع قليلا موسيقي الكومبيا، أريد أن أبعث لك التهاني لبلوغك سن الـ 60 عاما، وأتمنى لك الأفضل يا أخي، وأن يكون كل شيء على ما يرام، واستمتع بحياتك، عناق أخي، أنت رقم 1 ولكن بعدي".

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المصدر: وكالات 

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