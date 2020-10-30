مانشيني يعرب عن أسفه لحال بالوتيلي

أعرب مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، روبرتو مانشيني، عن أسفه كون المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي، فشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في إيجاد فريق يدافع عن ألوانه.

وقال مانشيني، الذي سبق له الإشراف على تدريب بالوتيلي في فريقي إنتر ميلان، ومانشستر سيتي: "أنا حقا آسف جدا لرؤيته في هذه الظروف. في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفني الكامل، ومن الممكن أن يكون مفيدا جدا لمنتخب إيطاليا".

وأضاف في مقابلة مع صحيفتي "كورييري ديلو سبورت" و"توتوسبورت": "أتمنى له الأفضل، وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور الجيدة في مسيرته".

وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي إلى بريشيا الإيطالي، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات، حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة، قبل أن يفسخ النادي عقده بسبب غيابه عن التدريبات عقب استئناف منافسات الدوري في مايو الماضي، إثر توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مانشيني، استدعى بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر سيتي وإنتر.

كما دافع بالوتيلي عن ألوان نيس الفرنسي، وليفربول الإنجليزي.

المصدر: أ ف ب