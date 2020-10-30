دوناروما على رادار ريال مدريد
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، يدخل ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري.
وحسب موقع"ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر في ضم دوناروما البالغ 21 عاما، ويراقب فشل ميلان في إقناع حارسه بالتجديد، حيث ينتهي عقد الحارس الإيطالي مع "الروسونيري" في الصيف المقبل، ولم ينجح الطرفان حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.
Donnarumma no ha renovado con el Milán y en dos meses será libre para negociar https://t.co/hBicKrfyJs#RealMadrid#ACMilan#fichajespic.twitter.com/NH7h6CGohi— Defensacentral.com (34🏆) (@defcentral) October 30, 2020
وأظهر دوناروما مرارا رغبته في الرحيل عن سان سيرو، بهدف تحقيق قفزة نوعية في مسيرته، لأنه يعتبر أنه في ميلان لا يملك خيارا للقتال على الألقاب على المستويين المحلي والقاري.
المصدر: defensacentral.com