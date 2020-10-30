 
مباشر

دوناروما على رادار ريال مدريد

الرياضة

دوناروما على رادار ريال مدريد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1ti

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، يدخل ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري.

وحسب موقع"ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر في ضم دوناروما البالغ 21 عاما، ويراقب فشل ميلان في إقناع حارسه بالتجديد، حيث ينتهي عقد الحارس الإيطالي مع "الروسونيري" في الصيف المقبل، ولم ينجح الطرفان حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.

إقرأ المزيد
ميلان يعلن عن خمس إصابات بكورونا في صفوفه قبيل مواجهة روما
ميلان يعلن عن خمس إصابات بكورونا في صفوفه قبيل مواجهة روما

وأظهر دوناروما مرارا رغبته في الرحيل عن سان سيرو، بهدف تحقيق قفزة نوعية في مسيرته، لأنه يعتبر أنه في ميلان لا يملك خيارا للقتال على الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

المصدر: defensacentral.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا