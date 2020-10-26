ميلان يعلن عن خمس إصابات بكورونا في صفوفه قبيل مواجهة روما

أعلن نادي ميلان لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما، وجناحه النرويجي ينس بيتر هاوغي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من أعضاء الفريق بفيروس كورونا.

وقال النادي اللومباردي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "يعلن أي سي ميلان أن النتائج التي وردت من المختبر أمس ظهرت بها إيجابية عينات كل من جيانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوغي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من أعضاء الفريق بدون أعراض".

يعلن اي سي ميلان أنه النتائج التي وردت من المختبر أمس ظهرت بها إيجابية عينات كل من جيانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوجي بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من أعضاء الفريق بدون أعراض.

على الفور تم العزل المنزلي وإبلاغ السلطات الصحية المعنية محليا. اليوم لم تظهر أي حالات جديدة ضمن العينات. pic.twitter.com/yVNffoY0Y0 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) October 26, 2020

وأوضح العملاق الإيطالي، أنه تم اتخاذ إجراء العزل المنزلي للمصابين على الفور وإبلاغ السلطات الصحية المعنية محليا.

وينفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بعد فوزه بجميع المباريات الأربع التي لعبها حتى الآن، ويخوض مساء اليوم مواجهة صعبة ضد ضيفه روما في قمة المرحلة الخامسة من "الكالتشيو".

المصدر: حساب نادي ميلان على "تويتر"