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آل الشيخ يكشف سبب تراجعه عن الظهور في برنامج شوبير

الرياضة

آل الشيخ يكشف سبب تراجعه عن الظهور في برنامج شوبير
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كشف المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، سبب تراجعه عن إجراء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه، بعد إعلان الأخير عن المداخلة قبلها بيوم.

وكتب مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق لنادي الأهلي المصري، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "اعتذرت اليوم (أمس الأربعاء) عن مداخلتي مع الكابتن أحمد شوبير، لظروف صحية طارئة".

اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن / احمد شوبير لظروف صحيه طارئه

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, October 28, 2020

وكان شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي المصري السابق، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن آل الشيخ، سيقوم بمداخلة هاتفية عبر برنامجه "ملعب" الذي يبث على قناة "أون تايم سبورت"، لكشف الكثير من الحقائق وفتح الملفات الساخنة، وهو ما فسره البعض حينها، بأنها بوادر للصلح بين آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي.

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يذكر أن آل الشيخ، دخل في خلاف مع إدارة نادي الأهلي المصري، بسبب مباراة اعتزال حسام عاشور، قائد الفريق الأحمر السابق، التي كانت مقررة بين الأهلي وألميريا، مما أدى لسحب الرئاسة الشرفية للنادي من المستشار السعودي.

المصدر: وكالات

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