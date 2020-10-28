بيراميدز المصري يعلن انتهاء علاقته بالسعودي تركي آل الشيخ

أكدت إدارة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، أن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ليس له أي علاقه بالنادي.

وقال نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي.

يؤكد نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".

وكان سالم الشامسي قد اشترى النادي من تركي آل الشيخ في يونيو 2019.

يذكر أن بيراميدز بلغ نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية الإفريقية" هذا العام، لكنه أخفق في التتويج باللقب في ظهوره الأول بالمسابقات القارية، عقب خسارته أمام نهضة بركان المغربي (0-1) في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.

وحصل بيراميدز على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، ليحجز مقعدا في النسخة القادمة لبطولة الكونفيدرالية.

المصدر: " twitter /pyramidsfc"