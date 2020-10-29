إصابة نجم "الشياطين الحمر" بفيروس كورونا

أكد النرويجي، أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إصابة لاعبه البرازيلي، أليكس تيليس، البالغ 27 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وقال سولشاير، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لليونايتد في "تويتر": "أليكس تيليس مصاب بفيروس كورونا، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا للتدريبات الجماعية".

أكد المدرب أولي جونار سولشاير إصابة اللاعب أليكس تيليس بفيروس كورونا، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى صفوف الفريق سريعًا ❤️#يونايتدpic.twitter.com/bMMit3eX5W — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) October 28, 2020

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يذكر أن تيليس غاب عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لمانشستر يونايتد خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على لايبزيغ الألماني بخماسية بيضاء، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات