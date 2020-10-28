كتيبة "الشياطين الحمر" تسحق لايبزيغ (فيديو)

ألحق مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة ساحقة بضيفه لايبزيغ الألماني (5-0) في اللقاء الذي حمعهما الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح اللاعب الشاب ماسون جرينوود التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأل. وأضاف زميله المهاجم ماركوس راشفورد هدفين متتاليين في الدقيقتين (74 و78)، وعزز أنتوني مارسيال تقدم فريقه بهدف سجله في الدقيقة 87 من ضربة جزاء، قبل أن يعود ماركوس راشفورد ويختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والخامس لفريق "الشياطين الحمر" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

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وحقق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الثامنة (H) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تعرض لايبزيغ للهزيمة الأولى، ويحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تغلب بهدفين نظيفين على مضيفه إسطنبول باشاك شهير صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: RT