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باريس سان جيرمان يخرج منتصرا من إسطنبول

الرياضة

باريس سان جيرمان يخرج منتصرا من إسطنبول
Reuters
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حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باكورة انتصاراته في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ" على حساب مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي.

وأحرز المهاجم الإيطالي مويس كين هدفي الفريق الباريسي في الدقيقتين (64 و79) من عمر المباارة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد "سيتين إيمك" بمدينة إسطنبول، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية للبطولة، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية في عقر داره أمام ضيفه ماشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما مني فريق إسطنبول باشاك شهير بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نادي لايبزيغ الألماني، يوم الثلاثاء قبل الماضي.

المصدر: RT 

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