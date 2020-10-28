باريس سان جيرمان في نزهة إلى إسطنبول

يستضيف إسطنبول باشاك شهير التركي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي السويدي أندرياس إيكبيرغ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ(20:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على استاد "سيتين إيمك" بمدينة إسطنبول.

وسيبدأ التركي بوروك اوكان (47 عاما) المدير الفني لفريق إسطنبول باشاك شهير، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة العملاق الباريسي:

بينما استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه التركي:

المصدر: "twitter/ibfk2014/psg_inside"