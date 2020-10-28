بنزيما يعقب على "فضيحته" في مباراة مونشنغلادباخ بعبارة واحدة

رد الفرنسي كريم بنزيما، بشكل "مستفز" على اتهامه بتحريض مواطنه وزميله فيرلاند ميندي، بعدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس، في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشر بنزيما عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له، وأرفقها بتعليق: "في هذا الوقت، الكلاب تنبح والرقم 9 يمر"، في إشارة إلى رقم القميص الذي يرتديه في الريال.

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ورصدت الكاميرات التلفزيونية حديثا جانبيا بين بنزيما وميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الريال ومونشنجلادباخ، حيث طالب بنزيما، ميندي بعدم تمرير الكرة لزميلهما في الفريق فينيسيوس، قائلا: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

ayo what's happening here?



Benzema to Mendy "don't play with Vinicius, he's playing against us" pic.twitter.com/E0DOwiZalH — Ness™℣ (@The1Centurions) October 28, 2020

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مونشنغلادباخ وضيفه ريال مدريد لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: El Chiringuito TV