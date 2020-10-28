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صلاح يعادل رقم أسطورة ليفربول

الرياضة

صلاح يعادل رقم أسطورة ليفربول
Reuters
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أحرز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفا تاريخيا في شباك ميتيلاند الدنماركي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فإن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول، يسجل 20 هدفا بقميص "الريدز" في المسابقة الأوروبية الأبرز، بعد الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سبقه إلى هذا الرقم المميز.

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وكان صلاح، شارك في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوز "الريدز" بنتيجة 2-0.

المصدر: وكالات

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