فيديو للمصري صلاح يثير ذعر جماهير ليفربول
تنتظر جماهير ليفربول الإنجليزي، بترقب وخوف، إصدار بيان رسمي من إدارة النادي، لتأكيد أو نفي إصابة نجم "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح.
وأثار فيديو تناقلته وسائل إعلام إنجليزية على نطاق واسع، يظهر فيه صلاح وهو يعرج أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس في ملعب "أنفيلد" عقب نهاية مباراة ليفربول وضيفه ميتييلاند أمس الثلاثاء، ذعر جماهير "الريدز"، التي تمني النفس في أن تكون إصابة نجم فريقهم المفضل طفيفة.
Now it's Salah 😔☹️💔— Pranav Singh (@PranavSingh33) October 28, 2020
Looks in pain ☹️ #LIVMID#UCLpic.twitter.com/hpR1ASwhiS
وشارك صلاح في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 90.
وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بفوز رفاق صلاح بهدفين دون رد.
المصدر: مواقع التواضل