فيديو للمصري صلاح يثير ذعر جماهير ليفربول

تنتظر جماهير ليفربول الإنجليزي، بترقب وخوف، إصدار بيان رسمي من إدارة النادي، لتأكيد أو نفي إصابة نجم "الريدز"، الدولي المصري محمد صلاح.

وأثار فيديو تناقلته وسائل إعلام إنجليزية على نطاق واسع، يظهر فيه صلاح وهو يعرج أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس في ملعب "أنفيلد" عقب نهاية مباراة ليفربول وضيفه ميتييلاند أمس الثلاثاء، ذعر جماهير "الريدز"، التي تمني النفس في أن تكون إصابة نجم فريقهم المفضل طفيفة.

وشارك صلاح في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بفوز رفاق صلاح بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواضل