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تعرف على مباريات الليلة لدوري الأبطال

الرياضة

تعرف على مباريات الليلة لدوري الأبطال
Globallookpress
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء صوب العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية التي تستضيف مواجهات اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الخامسة (E):

كراسنودار الروسي - تشيلسي الإنجليزي –  (الساعة 20:55)

إشبيلية الإسباني - رين الفرنسي، (الساعة 23:00)

المجموعة السادسة (F):

كلوب بروج البلجيكي - لاتسيو الإيطالي، (الساعة 23:00)

بوروسيا دورتموند الألماني - زينيت بطرسبورغ الروسي، (الساعة 23:00).

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المجموعة السابعة (G):

يوفنتوس الإيطالي - برشلونة الإسباني، (الساعة 23:00)

فيرينتسفاروش الهنغاري - دينامو كييف الأوكراني، (الساعة 23:00)

المجموعة الثامنة (H):

إسطنبول باشاك شهير- باريس سان جيرمان الفرنسي، (الساعة 20:55)

مانشستر يونايتد الإنجليزي - لايبزيغ الألماني، (الساعة 23:00).

المصدر: RT 

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